“الصحة العالمية”: نهاية “محتملة” لوباء كورونا في أوروبا بعد “أوميكرون”

2022/01/23 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إنها تتوقع نهاية “محتملة” لوباء كوفيد-19 في أوروبا بعد متحور “أوميكرون”.وأعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، أن المتحور “أوميكرون” الذي قد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة وقد يقرّب الأزمة الصحية من النهاية.ونقلت وكالة “فرانس […]

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