2022/01/23 | 21:28 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. أول محمية لإيواء الحيوانات الأليفة المشردة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/23 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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