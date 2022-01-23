2022/01/23 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضابط في الداخلية ينهي حياة محام بغداد – الزمان انهت مشاجرة مع ضابط في وزارة الداخلية، حياة محامي في مجمع بسماية السكني.وقال مصدر امني ان (مشاجرة بين المحامي ايهاب لطيف وضابط برتبة مقدم في الوزارة ادت الى استخدام السلاح الخفيف ،مما اسفر عن اصابة المحامي بمنطقة الرأس ضمن مجمع بسماية السكني)، واضاف ان (سبب […]

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