2022/01/23 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: إرتفاع إصابات أوميكرون أمر طبيعي بغداد – ياسين ياس افادت وزارة الصحة، بأن ما لا يقل عن ثلث إصابات كورونا المسجلة هي بمتحور أومكيرون.وقال الناطق بأسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس ان (غالبية الحالات المسجلة بكورونا هي بالمتحور الجديد، وهذا أمر طبيعي وهو ينتشر في كل بلدان العالم و يمتاز بسرعة الانتشار)، […]

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