2022/01/23 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عوائل مسيحية تزوّد نقاط الجيش في نينوى بالطعام والحلويات الموصل – سامر الياس سعيد الناصرية – باسم الركابي بادرت عوائل مسيحية من محافظة نينوى ، بتوزيع الطعام والحلويات بين السيطرات الامنية في المحافظة.وقالت احد المشاركات بالمبادرة ان (صاحبة الفكرة هي الناشطة مرسيلا يوحنا بمشاركة العوائل من المكون المسيحي في مناطق مختلفة من محافظة نينوى، […]

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