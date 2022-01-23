بعثة المنتخب تصل طهران وتخضع لنظام الفقاعة

2022/01/23 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت بعثةُ المُنتخب الوطنيّ إلى طهران، عصر اليوم الأحد، استعداداً لمواجهةِ منتخبِ إيران في السابع والعشرين من الشهر الحالي.وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقته “ايرث نيوز”، انه “فور وصولِ بعثة الوطني، ووفقاً لتوصياتِ الاتحادِ الإيراني، وبحسب البروتوكول الصحيّ المُتبع لديهم، يمنعُ إجراء أي وحدةٍ تدريبيةٍ عند الوصولِ إلا بعد مرور (٢٤) ساعةً من […]

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