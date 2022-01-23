2022/01/23 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط عملية تهريب اسلاك ومواد لنقل الطاقة الكهربائية بالانبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط عملية تهريب اسلاك ومواد لنقل الطاقة الكهربائية بالانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط عملية تهريب اسلاك ومواد لنقل الطاقة الكهربائية بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).