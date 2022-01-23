نقابة المحامين تعلق على رواية مقتل أحد أعضائها في بسماية

2022/01/23 | 21:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علقت نقابة المحامين العراقيين، الاحد، بشأن واقعة مقتل شخص في مجمع بسماية، زُعم أنه منتسب في النقابة.وذكرت النقابة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تابعت، منذ أمس، حادثة مقتل المواطن إيهاب محمد لطيف، والذي كان يحمل هويّة نقابة المحامين (ليست حقيقية)، وبهذا الصدد، وبعد متابعة دقيقة لجدول المحامين، ولرقم …

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