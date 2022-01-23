2022/01/23 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، إفتتاحها مكتب خدمات الأمتعة بالقرب من ساحة عباس بن فرناس داخل مبنى G1 والمخصص لتسليم الحقائب المفقودة لصالح أصحابها.وقال مدير عام الشركة، عباس عمران، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “إستناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي تم إفتتاح المكتب الجديد والذي […]

ظهرت المقالة إفتتاح مكتب خدمات الأمتعة قرب ساحة عباس بن فرناس أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إفتتاح مكتب خدمات الأمتعة قرب ساحة عباس بن فرناس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إفتتاح مكتب خدمات الأمتعة قرب ساحة عباس بن فرناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).