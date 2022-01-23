تشيلسي يقهر توتنهام في قمة لندن بالبريميرليج

2022/01/23 | 21:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حسم تشيلسي ديربي لندن بالتغلب على ضيفه توتنهام هوتسبير، بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد.والتقى الفريقان في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج في قمة مباريات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثنائية تشيلسي كل من حكيم زياش في الدقيقة (47) وتياجو سيلفا في الدقيقة (55).وبتلك النتيجة رفع تشيلسي […]

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