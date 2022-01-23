الخلية ترد على المخاوف إثر هروب سجناء

2022/01/23 | 21:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت خلية الإعلام الأمني، عدم وجود أي خطر يهدد العراق على خلفية هروب عناصر من تنظيم "داعش" من سجن غويران في الحسكة السورية.

تقول خلية الإعلام الأمني إنّ هناك مبالغة كبيرة كانت في مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبًا على هروب السجناء

قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن للقناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "العراق طبق خططًا كردة فعل على ما حدث في سوريا وتحديدًا هروب عناصر داعش الإرهابية من سجن غويران في الحسكة على مستوى قيادة قوات حرس الحدود وأيضًا القوات الأمنية المتواجدة على الشريط الحدودي مع سوريا، إضافة إلى الجهد الاستخباري".

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وأضاف: "للأسف كانت هناك مبالغة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبًا على هروب السجناء تتعلق بالأرقام والأعداد وعملية الهروب والترويج بأن هناك خطرا امتد للحدود العراقية وأن هناك قيادات إرهابية وصلت وستقوم بهجمات".

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وتابع: "بالتأكيد كانت هناك عملية هروب ونفذت قوات سوريا الديمقراطية إجراءات وتم قتل مجموعة من الإرهابيين وأيضًا حدث قصف جوي استهدفهم والبقية تم إلقاء القبض عليهم وكما أظهرت الفيديوهات التي انتشرت".

وأكد أنّ "القوات الأمنية ممثلة بقوات حرس الحدود والجيش والبيشمركة على أهبة الاستعداد مدعومة بالخطوط الخلفية وأيضًا طائرات الاستطلاع والجهد الاستخباري ونؤكد للمواطنين أنه لا يوجد أي خطر داهم وأن عناصر داعش الإرهابية الهاربين يشكلون خطرًا على العراق".

وأشار إلى أنّ "الهروب من سجن غويران في الحسكة تزامن مع حادث العظيم الذي استتشهد فيه عناصر من الجيش العراقي وحاول البعض أن يربط بين الحادثتين ونؤكد أن ما حدث لن يثنى القوات الأمنية عن ممارسة مهامها وأطلقت اليوم عملية في مناطق حوض العظيم ومناطق التماس لملاحقة فلول الإرهاب".

ولفت إلى أنّ "هناك جهودًا تبذل من الأجهزة الاستخبارية وجهاز المخابرات الوطني بشأن ما حدث في سوريا وهنالك معلومات يجري التعامل معها بدقة ومصادر والرؤية واضحة لدى العراق والقوات الأمنية العراقية متأهبة لمنع أية محاولة تسلل".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد التحالف الدولي، أن محاولة عناصر تنظيم "داعش" تهريب عناصرها من سجن "غويران" في سوريا لن تشكل تهديدًا للعراق.

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