مجموعة أسباب تجعل أسنانك أكثر حساسية خلال الشتاء

2022/01/23 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… مع انخفاض درجات الحرارة ، يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل الأسنان، ويرتبط موسم الشتاء بزيادة حساسية الأسنان في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تساهم العديد من العوامل في مشكلة الأسنان بما في ذلك الطقس البارد والوجبات الخفيفة وبعض الأمراض، فيما يلي بعض الأسباب التي يمكن أن تزيد أيضًا من فرص التعرض لحساسية […]

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