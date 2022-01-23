إحباط محاولة لتهريب أسلاك ومواد لنقل الطاقة الكهربائية في الأنبار

2022/01/23 | 21:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأحد، إحباط عملية تهريب لأسلاك ومواد لنقل الطاقة الكهربائية مسروقة، جنوبي الرطبة بالانبار.وذكر بيان للخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه،أنه “ضمن مساعيها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والتي تحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني والعبث بمقدرات المواطنين، وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة افادت بوجود …

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