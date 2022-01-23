بعثة المنتخب الوطني تصل إلى طهران وتخضع لنظام الفقاعة

2022/01/23 | 22:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصلت بعثةُ المُنتخب الوطنيّ إلى طهران، عصر اليوم الأحد، استعداداً لمواجهةِ منتخبِ إيران في السابع والعشرين من الشهر الحالي.وفور وصولِ بعثة الوطني، ووفقاً لتوصياتِ الاتحادِ الإيراني، وبحسب البروتوكول الصحيّ المُتبع لديهم، يمنعُ إجراء أي وحدةٍ تدريبيةٍ عند الوصولِ إلا بعد مرور (٢٤) ساعةً من إجراءِ الفحوصات، حيث خضعت بعثةُ المنتخب الوطنيّ الى إجراءِ […]

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