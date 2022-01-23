ليفربول ينجز مهمته في لندن

2022/01/23 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه كريستال بالاس (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ووقع على ثلاثية “الريدز” كل من اللاعبين، المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، ولاعب خط الوسط الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، والمدافع البرازيلي فابينيو في الدقائق (8، […]

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