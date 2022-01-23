صور:بمشاركة 45 شخصية حوزوية واكاديمية من 14 دولة انطلاق فعاليات كوثر العصمة الدولي الاول

2022/01/23 | 22:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في الصحن الحسيني الشريف

فعاليات مهرجان كوثر العصمة الدولي

الاول الذي اقيم تحت شعار " فاطمة

الزهراء منبع الامامة ومنهج الاستقامة"

بحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة سماحة الشيخ عبد ال

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