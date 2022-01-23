2022/01/23 | 22:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت بعثةُ المُنتخب الوطني العراقي

لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى العاصمة

الإيرانية طهران، استعداداً للمواجهةِ

المرتقبة ضد صاحب الأرض والجمهور،

الخميس المقبل، ضمن تصفيات آسيا

المزدوجة المؤهلة لكأس العال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي يخضع لنظام "الفقاعة" في إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي يخضع لنظام "الفقاعة" في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).