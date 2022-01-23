"فوجئنا أنه على قيد الحياة".. شخص يتخفى في عجلة طائرة مدة 11 ساعة إلى أمستردام

2022/01/23 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت السلطات الهولندية شخصًا مختبئًا في عجلة مقدمة طائرة شحن هبطت في مطار سخيبول بأمستردام صباح الأحد، بعد أن حلقت لأكثر من 11 ساعة من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وفقًا لمتحدث باسم مطار سخيبول والشرطة.

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