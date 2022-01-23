في الذكرى 103 لاستشهادها روزا لوكسمبورغ حول الثورة الروسية * - رشيد غويلب

2022/01/23 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب ترجمة واعدادقبل مئة عام بالضبط، صدرت انتقادات روزا لوكسمبورغ للبلاشفة.



فدفعت بها الأحزاب الشيوعية الى الهامش.“الحرية لأنصار الحكومة وحدهم، لأعضاء الحزب فقط - مهما كان عددهم -ليست حرية.



الحرية دائما هي فقط حرية أصحاب الفكر المختلف”.



الجملة الثانية من هذا الاقتباس معروفة عموما.



ومع ذلك، فإن الكتاب الذي احتواها أقل شهرة.



وهذا أمر مؤسف، وعلى عكس ما يدعيه الليبراليون والديمقراطيون الاجتماعي ......





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