كتاب صُنِع في الجحيم (3) - ناصر بن رجب

2022/01/23 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناصر_بن_رجب كتاب صُنِع في الجحيممحنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل الثانيالمشكلة اللاّهوتيّة-السياسيّةفي بداية ربيع عام 1661، كان هنري أولدنبورغ (Henry Oldenburg)، مراسل روايال سوسايتي (Royal Society) في إنجلترا، يقوم بواحدة من زياراته الدّوريّة إلى القّارة.



عند مروره بآمستردام وليدن قام بزيارةٍ لأصدقاء قدامى، كما قام بربط علالقات جديدة بهدف توسيع دائرته من معارف ومشتَغِلين ف ......





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