2022/01/23 | 22:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تخص حادثة العظيم وتطرق للسبب الأساسي.وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات، إن “حادثة العظيم لم تكن اقتحاماً بل التفافاً من قبل عصابات داعش الإرهابية ونفذه 6 من عناصره نتيجة الغفلة من قبل عناصر أمنية ولو كانوا متهيئين لما […]

ظهرت المقالة اللواء رسول: إحالة آمري لواء وفوج وضباط للتحقيق على خلفية حادثة العظيم أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول: إحالة آمري لواء وفوج وضباط للتحقيق على خلفية حادثة العظيم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول: إحالة آمري لواء وفوج وضباط للتحقيق على خلفية حادثة العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).