اصابة 4 اشخاص بنزاع عشائري في قضاء الكحلاء بميسان

2022/01/23 | 22:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، في محافظة ميسان، اليوم الاحد، بان 4 اشخاص اصيبوا اثر نزاع عشائري في قضاء الكحلاء في محافظة ميسان.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “نزاعا عشائريا استخدمت فيه مختلف الاسلحة، اندلع اليوم في قضاء الكحلاء بين عشيرتين”.واشار المصدر الى ان “النزاع اسفر عن اصابة 4 اشخاص كحصيلة اولية، فيما اتجهت […]

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