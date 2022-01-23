الطقس: موجة ثلوج جديدة في طريقها نحو العراق.. خارطة بالمناطق المشمولة

2022/01/23 | 22:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى تأثر البلاد بحالة جوية جديدة تتمثل بفرص أمطار وهطول ثلوج بشكل كثيف في المناطق الشمالية من البلاد.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (23 كانون الثاني 2022)، إن "الحالة الجوية المتوقعة تبدأ من مساء اليوم الأحد وتتركز في مدن الشمال، والتي ستتمثل بفرص أمطار على الموصل ودهوك وأربيل وأجزاء من كركوك والسليمانية، ليصاحبها تساقط الثلوج الخفيفة في مرتفعات أربيل ودهوك وشمال السليمانية، مع فرصة تساقط الثلوج الخفيفة على غرب الموصل"، مبينا أن "الحالة تستمر حتى صباح الثلاثاء بشكل عشوائي بين منطقة وأخرى وربما تشمل فرص الأمطار مناطق شمال غرب الأنبار".

وأضاف، أنه "ابتداءً من يوم الأربعاء، يتقدم نحو المنطقة منخفض قطبي بارد وأيضاً يتركز في مدن الشمال مع توقعات بعودة التساقط الكثيف للثلوج على أغلب مدن الشمال، وخصوصاً مرتفعات السليمانية وأربيل ودهوك وبشكل خفيف في الموصل وكركوك، ويستمر عدة أيام، وكذلك ستشمل فرص الأمطار بعض مناطق الجنوب يوم الخميس المقبل، ومن الجمعة متوقع فرص أمطار على الأنبار وبعض مناطق وسط البلاد مع الأخذ بالحسبان التغيرات التي قد تحدث الأيام القادمة".

وحذر الأسدي، من "احتمالية تشكّل موجة غبار كثيفة يوم الخميس القادم، حيث تنطلق من الأنبار لتؤثر لاحقاً على وسط وجنوب البلاد، وذلك نتيجة تقدم الجبهه الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي والفوارق الحرارية، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد رياحاً شمالية غربية تصل هباتها إلى 75 كلم في الساعة".

وعن درجات الحرارة بين الأسدي، "من يوم غد سنشهد مزيداً من الارتفاع في درجات الحرارة مع أجواء دافئة متوقعة وباردة في مدن الشمال، ومن الخميس تتقدم كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة بفارق عدة درجات".

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