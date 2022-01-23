10 دول تبقي حدودها عصية على فيروس كورونا

2022/01/23 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قد تصيبك الدهشة إذا علمت أن هناك أجزاء من هذا العالم، لم يصل إليها فيروس كورونا، وذلك منذ بداية الجائحة في عام 2019.أفاد موقع “إنديا إكسبريس”، أن هناك 10 دول على كوكب الأرض قد أبلغت عن صفر حالات إصابة بفيروس كورونا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).1- توفالو تقع جزيرة توفالو في […]

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