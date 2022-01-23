الوطني الكردستاني يؤكد قربه من الإطار التنسيقي لوجود نقاط مشتركة

2022/01/23 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد غياث سورجي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، أنهم قريبين من الإطار التنسيقي لوجود نقاط مشتركة، فيما اعتبر أن سيناريو 2018 قد يتكرر بالنسبة لرئاسة الجمهورية.وقال سورجي في تصريح للقناة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، كنا نعرف من قبل الانتخابات أن رأي قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني هو التمسك ببرهم صالح كمرشح …

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