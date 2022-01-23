يحيى رسول يكشف تفاصيل جديد بشأن حادثة العظيم

2022/01/23 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاحد، عن إحالة عدد من الضباط والمسؤولين في قاطع عمليات ديالى الى المحاكم، فيما حمل أمراء الالوية والقادة مسؤولية هجوم العظيم.وذكر رسول في لقاء متلفز تابعه “النور نيوز” وصلنا اليوم لموقع جريمة ديالى مع وفد امني، وما اشيع عن أن مكان …

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