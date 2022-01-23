2022/01/23 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "شاهدت النسخة الفرنسية المترجمة، ولم أستطع إكمال دقائق من النسخة العربية، أحسست أنني بصدد مشاهدة جبلاية قرود وليس فيلما"، هكذا أثار الروائي والكاتب المصري، عزت القمحاوي، الجدل حول النسخة العربية من فيلم "أصحاب ولا أعز" من زاوية فنية، مبتعدا عن النقد الأخلاقي الذي يتعرض له ممثلوه ومنتجوه.

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