الحشد والقوات الأمنية ينفذون عملية واسعة جنوب الموصل

2022/01/23 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بمشاركة قطعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية بعملية واسعة لتعقب فلول داعش الارهابي جنوب الموصل.

وبدأت الوية الحشد ٢٥ ، ٤٤ والفوج الخاص وأقسام الحركات والعمليات والاستخبارات ومديريات الحشد الساندة من الطبابة والهندسة العسكرية عملية عسكرية واسعة بمساندة قطعات الجيش والشرطة والاستخبارات والأمن الوطني لتعقب فلول داعش في صحراء الحضر الممتدة بين ثلاث محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.وشملت العملية الدخول بعمق الصحراء الجنوبية والوقوف على الموقف الأمني الذي حصل امس إثر استهداف ارهابيي داعش من قبل صقور الجو والتمكن من قتل ثلاثة منهم.

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