عملية مشتركة لتعقب داعش جنوب الموصل

2022/01/23 | 22:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تنفيذ عملية مشتركة لتعقب فلول داعش الارهابي جنوب مدينة الموصل.وذكر بيان للهيئة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت بمشاركة قطعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية عملية واسعة لتعقب فلول داعش الارهابي جنوب الموصل”.واضاف ان “ألوية الحشد ٢٥ ، ٤٤ والفوج الخاص وأقسام […]

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