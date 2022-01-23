2022/01/23 | 22:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعراض المميزة لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا هي التهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دون الحاجة لاختبار.. عارض شائع يدل على إصابتك باوميكرون) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دون الحاجة لاختبار.. عارض شائع يدل على إصابتك باوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).