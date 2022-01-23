تعرف على الأمراض التي تكشفها الأشعة السينية للمفصل

2022/01/23 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… الأشعة السينية للمفصل عبارة عن صورة بالأشعة السينية للركبة أو الكتف أو الرسغ أو الكاحل أو أي مفصل آخر، وتكشف الآشعة السينية للمفاصل عن الإصابة بأمراض عديدة منها التهابات المفاصل، بحسب موقع ” ucsfhealth”، في سلسلة “اطمن على نفسك” نتعرف على الأمراض التي تكشف عنها الآشعة السينية للمفاصل.لماذا يتم إجراء الأشعة السينية […]

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