شاهد بالفيديو.. كيف تجهزت كردستان لصد هذا الخطر الوشيك ؟

2022/01/23 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qXhdAzdH6nA

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