2022/01/23 | 22:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A-u4bXIL5iA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما حقيقة "عودة" داعش الإرهابي واستغلالها سياسيا؟ | حوار التاسعة | تقديم: علي فرحان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما حقيقة "عودة" داعش الإرهابي واستغلالها سياسيا؟ | حوار التاسعة | تقديم: علي فرحان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).