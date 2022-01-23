الحشد والقوات الأمنية ينفذون عملية واسعة لتعقب فلول (داعش) جنوب الموصل

2022/01/23 | 23:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، بمشاركة قطعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية عملية واسعة لتعقب فلول داعش الارهابي جنوب الموصل.وذكر بيان لاعلام الحشد، أن ” الوية الحشد ٢٥ ، ٤٤ والفوج الخاص وأقسام الحركات والعمليات والاستخبارات ومديريات الحشد الساندة من الطبابة والهندسة العسكرية بدأت عملية عسكرية واسعة بمساندة قطعات الجيش والشرطة والاستخبارات والأمن […]

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