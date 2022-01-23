عملية أمنية واسعة لتعقب داعش جنوب الموصل

2022/01/23 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، بمشاركة قطعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية عملية واسعة لتعقب فلول داعش الارهابي جنوب الموصل.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " الوية الحشد ٢٥ ، ٤٤ والفوج الخاص وأقسام الحركات والعمليات والاستخبارات ومديريات الحشد الساندة من الطبابة والهندسة العسكرية بدأت عملية عسكرية واسعة بمساندة قطعات الجيش والشرطة والاستخبارات والأمن الوطني لتعقب فلول داعش في صحراء الحضر الممتدة بين ثلاث محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار".وأضاف، أن " العملية شملت الدخول بعمق الصحراء الجنوبية والوقوف على الموقف الأمني الذي حصل امس إثر استهداف ارهابيي داعش من قبل صقور الجو والتمكن من قتل ثلاثة منهم".

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