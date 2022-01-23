بأزمة قلبية أيضاً.. وفاة ثاني لاعب كرة قدم عماني في غضون 30 يوماً

2022/01/23 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن نادي الرستاق الرياضي بسلطنة عمان، اليوم الأحد، وفاة منذر بن علي الحراصي، نجل لاعب النادي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، الذي كان يلعب لفريق جما الأهلي بولاية الرستاق.

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أعلن نادي الرستاق الرياضي بسلطنة عمان، اليوم الأحد، وفاة منذر بن علي الحراصي، نجل لاعب النادي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، الذي كان يلعب لفريق جما الأهلي بولاية الرستاق.

وسقط اللاعب منذر الحراصي في الملعب مغشيا عليه، وبحسب وكالات فإن اللاعب تعرض لنوبة قلبية أدت إلى وفاته.

ونعى نادي الرستاق الرياضي اللاعب منذر الحراصي، في بيان له، جاء فيه: "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق، علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر..



والتعزية موصولة لفريق جما إدارة وأعضاء..".

وفي 22 كانون الأول 2021، توفي مخلد الرقادي، لاعب فريق مسقط العماني بشكل مفاجئ داخل الملعب بعد سقوطه قبل مواجهة السويق بالدوري المحلي.

وكان اللاعب يخوض عمليات الإحماء مع فريقه قبل انطلاق مواجهة مسقط والسويق في الجولة السادسة من الدوري العماني، وتوفي فورا بعد سقوطه، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، حسبما نشرت مصادر عمانية.

وتم نقل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى المستشفى من أجل محاولة إنقاذ حياته، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقدم الاتحاد العماني لكرة القدم، برقية عزاء لفريق مسقط في وفاة اللاعب.

وكان الرقادي، انتقل لفريق مسقط، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر قادما من فريق فنجاء.

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