إسرائيل تعلن نتائج

2022/01/23 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، إن الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لكورونا ساهمت في رفع الوقاية ضد مرض كوفيد-19، لدى الأشخاص الذي تبلغ أعمارهم ستين عاما وما فوق.

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