2022/01/23 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة القبض على ارهابي قادما من قضاء الحضر محاولا دخول ناحية تل عبطة غربي نينوى أولاً على ايرث نيوز.

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