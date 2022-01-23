إدارة ناجحة لملف النفط في محافظة كركوك

2022/01/23 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوكأعلن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب مدير فرع كركوك، اليوم الاحد، عن إشراف وزير النفط احسان عبد الجبار على ملف النفط في محافظة كركوك، فيما أشار الى صدور عدة قرارات خاصة بالملف في المحافظة.

وقال طالب في تصريح تابعته (بغداد اليوم): "تم عقد اجتماع في كركوك بدعوة من المحافظ راكان الجبوري وبحضور القيادات الامنية وخرج الاجتماع بعدة مخرجات".

واضاف انه تم الاتفاق على ايقاف عمل المحطات المتنقلة وغير الرسمية والتي صادر بحقها امر قضائي والتوقف عن تزويدها وازالتها"، مبينا ان "موضوع المشتقات النفطية تشهد استقرارا في المحافظة منذ الاسبوع المنصرم نتيجة الادارة الناجحة والتوجيهات من قبل وزير النفط احسان عبد الجبار والمحافظ راكان الجبوري".

وبين انه "تم اطلاق حصة اضافية لكل عائلة من النفط الابيض بواقع 50 لترا لكل عائلة وزيادة حصة المولدات بواقع 15 لتراً لكل كيفي وزيادة ساعات العمل في المحطات فضلا عن التركيز على الصهاريج ومتابعة تراخيصها الذاهبة باتجاه الاقليم للحد من عمليات التهريب".

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