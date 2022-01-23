2022/01/23 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رد غالب الدعمي على عباس العرداوي بشأن الطرف الثالث) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cgHFBObpt8s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رد غالب الدعمي على عباس العرداوي بشأن الطرف الثالث) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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