سوريا.. داعش استغرق 6 أشهر ليخطط لاقتحام سجن الحسكة.. والقتال مستمر لرابع يوم

2022/01/23 | 23:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتحالفة مع الولايات المتحدة، الأحد، إن الاشتباكات مع المسلحين مستمرة لليوم الرابع قرب سجن غويران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.ويضم السجن الآلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

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