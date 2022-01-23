إصابة مدني بنزاع عشائري في ميسان

2022/01/23 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واعأعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، إصابة مدني بنزاع عشائري في قضاء الكحلاء بالمحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد إصابة احد المواطنين بجروح بسبب ثأر عشائري سابق في قضاء الكحلاء وتجدد المشاجرة والنزاع باستخدام الاسلحة، شرعت قوة أمنية مشتركة من أفواج وأقسام مديرية شرطة محافظة ميسان، الى مكان الحادث وتمكنت من فرض طوق امني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع واحلال السلم المجتمعي داخل القضاء المذكور" . واضافت ، ان "عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها".وأشارت المديرية الى أنها سوف تعلن عن نتائج العملية وكل المستجدات في وقت لاحق ، أيماناً منها بإطلاع الرأي العام وحرصها على الشفافية التامة في عملياتها الأمنية.

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