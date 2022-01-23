السهلاني: ملعب الإدارة الناصرية بسعة 15 الف متفرج

2022/01/23 | 23:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مدير شباب ورياضة ذي قار مهند السهلاني، اليوم الأحد، زيادة مقاعد ملعب الناصرية إلى 15 الف متفرج، مؤكداً اضفاء الطابع الأثاري على جدرانه الخارجية برسم نقوش سومرية.و قال السهلاني، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “ملعب الإدارة المحلية سيشهد زيادة في مقاعده من 10 الأف إلى15 الف متفرج بذات شروط […]

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