بوركينا فاسو أول المتأهلين لربع نهائي أمم أفريقيا

2022/01/23 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ منتخب بوركينا فاسو ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تغلبه الأحد على الغابون، الأحد، بركلات الترجيح.

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