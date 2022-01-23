2022/01/23 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة بالفيديو..



تبادل اطلاق النار في كربلاء قرب مستشفى الحسين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تبادل اطلاق النار في كربلاء قرب مستشفى الحسين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تبادل اطلاق النار في كربلاء قرب مستشفى الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).