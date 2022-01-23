2022/01/23 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيين اللواء الركن كثر عبد الرحمن قائداً لعمليات الجزيرة

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