تفاصيل مثيرة وجديدة عن حادثة مقتل الشرطية (رنا)

2022/01/23 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن تفاصيل مقتل الشرطية “رنا” التي عُثر على جثتها في منطقة مكيشيفة بسامراء.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “بخصوص حادثة المنتسبة (رنا) والتي عثر على جثتها في منطقة مكيشيفة بسامراء، وحسب اعترافات الجاني، يدعي انه يعمل صحفي، والشرطية رنا مطلقة والجاني على علاقة معها، و الاثنين من […]

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