تونس الى ربع نهائي امم افريقيا بعد الاطاحة بنيجيريا

2022/01/24 | 00:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حجز منتخب تونس مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على حساب نظيره النيجيري بفوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الكاميرون.ويدين منتخب تونس بالفضل في انتصاره لقائده يوسف المساكني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لـ”نسور قرطاج” في الدقيقة 47 من زمن اللقاء […]

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