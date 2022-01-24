2022/01/24 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععبر منتخب تونس إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد التغلب على نيجيريا (1-0)، مساء الأحد، في الدور ثمن النهائي بالبطولة.أحرز هدف اللقاء الوحيد، يوسف المساكني في الدقيقة 46 من زمن المباراة، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تقصي نيجيريا وتتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تقصي نيجيريا وتتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).