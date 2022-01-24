برفقة قوة امنية.. قائد عمليات ميسان يصل الكحلاء لفض النزاع العشائري

2022/01/24 | 00:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ميسان، اليوم، بان قائد عمليات المحافظة وصل برفقة قوة امنية الى قضاء الكحلاء بغية فض النزاع العشائري.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “النزاع العشائري في قضاء الكحلاء تطور لأستخدام الاسلحة المتوسطة، واسفر عن عدة اصابات، اضافة الى مقتل شخص واحد”.واشار المصدر الى ان “قوة امنية خرجت بقيادة […]

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قائد عمليات ميسان يصل الكحلاء لفض النزاع العشائري أولاً على ايرث نيوز.

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